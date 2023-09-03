Жительнице Дивногорска вернули украденные велосипеды стоимостью 47 тысяч. Фото: МВД

Сотрудники полиции вернули жительнице Дивногорска украденные велосипеды. Как именно все произошло, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства. Еще в июле в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный похитил два велосипеда. Общая стоимость – 47 тысяч рублей. Владелица хранила их прямо в подъезде своего дома, где воришка положил на них глаз.

Сначала была установлена личность подозреваемого, им оказался ранее судимый за имущественные преступления 39-летний житель Красноярска. Он рассказал, что один велосипед стал в комиссионный магазин, а второй продал через интернет. Пока одни следователи вели уголовное дело, другие разыскивали похищенное имущество. Нашли и изъяли, в после вернули владелице.