Фото: «КрасКом»

В Красноярске строят резервный водопровод для мкр. Мясокомбинат, сдать объект планируется до конца года. Об этом сообщает «КрасКом».

Пока что проложено 600 метров из 3500, работами занимаются две бригады. Одна строит на улице Калинина, а вторая идет к ним на встречу с Норильской. После сдачи резервного водовода холодная вода в дома у озера-парка «Октябрьский» будет поступать по двум пластиковым трубам. В компании говорят, что это повысит надежность системы водоснабжения, создаст запас мощности для дальнейшего развития, а также позволит сохранить подачу воды, если одна из труб сломается.

Напомним, что 30 августа строители повредили действующие сети водоснабжения микрорайона. Вечером 31 августа местные жители подрались в очереди к водовозу.