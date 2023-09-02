Схема: министерство транспорта Красноярского края

Жители Дивногорска выбрали конечную остановку для автобуса №106, который следует по направлению Красноярск – Дивногорск. Остановка переедет с Предмостной площади на Красноярский рабочий, 160 /1 в 2024 году. Об этом сообщили в министерстве транспорта края.

Голосование проводилось с 25 по 30 августа. Конечную остановку перенесут из-за реконструкции Предмостной площади, проспекта Красноярский рабочий и строительства комплекса зданий хореографического колледжа.

— 106-й маршрут очень востребован. Многие пользуются им каждый день. Поэтому очень важно было принять решение о расположении конечной совместно с жителями. Выбор сделан. Спасибо всем дивногорцам, кто участвовал в опросе, — сказал Сергей Егоров, глава Дивногорска.