В Красноярске 61-летняя женщина пострадала в ДТП на улице Брянской

Фото: ГИБДД по Красноярскому краю

Днем 2 сентября в Красноярске на улице Брянской произошло ДТП. Об этом сообщили в краевом ГИБДД.

По предварительной информации сотрудников госавтоинспекции, 59-летний водитель автомобиля «Тойота», следуя по правой полосе со стороны Вейнбаума, начал разворачиваться и врезался в «БМВ», которым управлял 47-летний мужчина. Он следовал попутно в левой полосе. Машины от удара отлетели на встречную полосу. Травмы получила пассажирка «Тойоты» - 61-летняя женщина.

В ГИБДД предупредили, что из-за аварии на улице образовалась пробка. Движение разрешено только по левой полосе в сторону Вейнбаума.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.