В красноярском Солнечном началось строительство центра спортивных единоборств

Изображение: администрация Красноярска

В красноярском микрорайоне Солнечном началось строительство современного центра спортивных единоборств. Об этом рассказали в мэрии.

Фото: администрация Красноярска

Здание возводят по соглашению города и компании РУСАЛ, а после сдачи в эксплуатацию объект перейдет Красноярску.

Изображение: администрация Красноярска

Отмечается, что новый центр войдет в один большой физкультурно-спортивный кластер района. Рядом уже работает спорткомплекс, неподалеку строится бассейн, на других участках можно разместить площадки для уличных тренировок.