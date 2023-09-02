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НовостиОбщество2 сентября 2023 4:49

В красноярском Солнечном началось строительство центра спортивных единоборств

В здании будут идти тренировки по различным видам спорта
Вячеслав КУИМОВ
Изображение: администрация Красноярска

Изображение: администрация Красноярска

В красноярском микрорайоне Солнечном началось строительство современного центра спортивных единоборств. Об этом рассказали в мэрии.

Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

Здание возводят по соглашению города и компании РУСАЛ, а после сдачи в эксплуатацию объект перейдет Красноярску.

Изображение: администрация Красноярска

Изображение: администрация Красноярска

Отмечается, что новый центр войдет в один большой физкультурно-спортивный кластер района. Рядом уже работает спорткомплекс, неподалеку строится бассейн, на других участках можно разместить площадки для уличных тренировок.