В красноярском Солнечном началось строительство центра спортивных единоборств

Изображение: администрация Красноярска
В красноярском микрорайоне Солнечном началось строительство современного центра спортивных единоборств. Об этом рассказали в мэрии.
Фото: администрация Красноярска
Здание возводят по соглашению города и компании РУСАЛ, а после сдачи в эксплуатацию объект перейдет Красноярску.
Изображение: администрация Красноярска
Отмечается, что новый центр войдет в один большой физкультурно-спортивный кластер района. Рядом уже работает спорткомплекс, неподалеку строится бассейн, на других участках можно разместить площадки для уличных тренировок.