Теплоход «Максим Горький» повредил корпус после выхода в круиз из Красноярска

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2 сентября туристический теплоход «Максим Горький» повредил корпус после столкновения с препятствием на рейсе Красноярск – Дудинка. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По предварительным данным ведомства, все произошло около 3 часов ночи на реке Енисей вблизи села Павловщина Сухобузимского района. Теплоходу пришлось сделать остановку у берега. Корпус судна без подтопления, жизням пассажиров ничто не угрожает.

Причины произошедшего устанавливаются. Для пассажиров были заказаны автобусы в краевую столицу.

Красноярской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по исполнению законодательства о безопасности судоходства.