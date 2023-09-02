Житель Дудинки перевел мошенникам почти 11 миллионов рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Очередной жертвой мошенников стал 65-летний житель Дудинки. Северянин перевел злоумышленникам почти 11 миллионов рублей, пока его жена была в отпуске. Об этом сегодня, 2 августа, рассказала прокуратура Красноярского края.

В начале августа 2023 года мужчина увидел в интернете рекламу «Газпром Инвестиций». Объявлением он заинтересовался, заполнил анкету. Позже ему позвонили в мессенджере и рассказали о торговле на мировом рынке. Принцип игры на бирже был очень простой: на смартфон устанавливается специальное приложение, а после этого на их банковский счет нужно переводить любую сумму в рублях. Позвонившие конвертируют рубли в доллары. Дальше «специалисты» каждый день будут давать рекомендации о вкладах. Коренной житель тундры на это предложение согласился.

– С первого вклада я заработал около 3 долларов, меня это подстегнуло, – поделился потерпевший.

Его вера в прибыль стала действующей силой для мошенников. Позже мужчину призывали вкладывать все более крупные суммы. И тут понеслось. За две недели «инвестиций» пенсионер перевел злоумышленникам больше 10,7 млн руб.

– Жена уехала в отпуск. Я находился дома один. Никто не видел и не слышал, что я много времени проводил в разговоре с неизвестными людьми, – говорит северянин.

По его словам про мошенников он слышал постоянно, родственники часто рассказывали про них, он никогда не брал трубки с неизвестных номеров, а в этот раз повелся именно на инвестиции.

Мужчина понял, что его обманули, когда мошенники стали требовать 3 миллиона «налога» за возможность вывода средств.