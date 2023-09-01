В красноярской школе праздничная линейка прошла под песню Шамана и вынос флага

Фото: vk.com/shaman_me

В Красноярске на праздничной линейке в школе №86 исполнили песню Шамана. Ученица старших классов спела песню «Встанем». Обычно на линейках звучат гимн РФ и более привычные «школьные» песни.

– У нас там были ещё моменты патриотические. Во-первых, вынос знамени юнармейцами – они абсолютно все в форме, с шашками, маршировали как положено. Естественно, гимн был. И еще было такое ответное слово старшеклассников, где они говорили о том, что наша задача – понимать, где ты родился, где твой уголок, что происходит в стране, какая политическая обстановка, и что мы прорвёмся, мы всё сделаем, потому что «я гражданин России», – заявила замдиректора школы № 86 Людмила Карпова изданию «Подъем».

В соцсетях красноярцы отметили, что в некоторых других школах учебный год тоже начался с патриотических песен. Часть комментаторов возмутилась «какой-то пропаганде» на школьных линейках. Однако судя по всему, какой-то единой программы для школ не было – руководство каждого учреждения само выбирало плейлист.