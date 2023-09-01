Из-за сноса скандального кафе «Кантри» в Красноярске перекроют проспект Мира

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске в ночь с субботы на воскресенье перекроют участок проспекта Мира в районе кафе «Кантри». Это связано со сносом здания, причем на проспекте также введут ряд ограничений и изменят схему движения автобусов. Все нововведения будут действовать до 10 сентября.

В ночь с субботы, 2 сентября, на воскресенье, 3 сентября, возле «Кантри» с 22 часов по четной стороне проспекта Мира будут перекрыты две полосы движения, на участке от Диктатуры Пролетариата до Дзержинского. Перед этим, с 8 часов утра часов утра, будет запрещена остановка и стоянка на Диктатуры Пролетариата, между Мира и Ленина.

Также со 2 сентября изменится схема движения автобусов: маршруты №№3, 12, 37, 55, 56, 64 и 85 будут огибать остановки «Площадь Революции (пр. Мира)» и «ул. Горького» по улице Ленина.