В Красноярске обсудили благоустройство скверов на 2024 год. Фото: пресс-служба города

В Красноярске обсудили благоустройство скверов в будущем 2024-м году. Речь идет об общественных пространствах, которые выбирали, что называется, всем миром этой весной. А преображать их будут по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Кроме них продолжится благоустройство сквера «Сибсталь» (улица Мичурина) и променада вдоль проспекта им. газеты «Красноярский рабочий». 3-й этап благоустройства ждет сквер на месте бывшего рынка Казачий (перекресток Водопьянова и 9 мая).

При обустройстве общественных пространств будут учитывать пожелания горожан. Предложения от жителей уже собрали. Для этого в каждом районе проходили урбан-форумы. Красноярцы сами решали, нужны ли в скверах и набережных детские локации, площадки для игр с животными или требуется просто зеленая зона с качелями и скамейками для тихого отдыха.

Все эти пожелания анализировали проектировщики, архитекторы и представители АНО «Институт города». В соответствии с ними для каждого пространства разработали форэскизы будущего благоустройства. Их уже представили профессионалам.