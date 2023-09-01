Красноярскэнергосбыт присоединился к федеральной благотворительной акции РусГидро «Чемодан добра»

В рамках акции сотрудники Красноярскэнергосбыта собрали более 90 000 рублей. На эту сумму приобретено более 1700 различных школьных принадлежностей и расходных материалов для творчества. Кроме того, работники организации передали детям собранные одежду и прочую канцелярию.

«Часть детей у нас из социально незащищенных семей, и у их родителей просто нет возможности собрать ребенка к школе. До того, как нам поступили канцтовары в рамках акции «Чемодан добра», дети были готовы только на 60%. А с вашей помощью мы сможем отправить детей в школу полностью укомплектованными и готовыми к новому учебному году. Спасибо огромное всем сотрудникам Красноярскэнергосбыта», – поделилась Ксения Колегова, старший воспитатель противотуберкулезного санатория «Пионерская речка».

Аналогичная помощь была оказана и филиалу краевого противотуберкулезного санатория в г. Бородино. Неравнодушные сотрудники юго-восточного территориального управления ПАО «Красноярскэнергосбыт» навестили проходящих лечение детей и передали наборы с самым необходимыми школьными принадлежностями.

«Традиционно в конце лета коллеги сами инициируют и организуют весь процесс сбора средств, подключаются даже те, кто в отпуске. На мой взгляд, это говорит о высокой корпоративной культуре и о том, что для нас благотворительность является неотъемлемой частью деятельности. Дети, проходящие восстановительное лечение в противотуберкулезных санаториях проходят длительную, зачастую многомесячную реабилитацию, поэтому важно организовать для них полноценный образовательный процесс», – сказал исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

Напомним, программа благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» является частью программы корпоративной благотворительности Группы РусГидро и направлена на формирование благоприятной социальной среды, а также улучшение качества жизни во всех регионах присутствия предприятий энергохолдинга. Приоритетными направлениями являются: образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.

Фото предоставлено компанией

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