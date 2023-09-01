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НовостиОбщество1 сентября 2023 9:49

В Красноярске начнут поднимать уровень воды в Енисее

Сброс воды с Красноярской ГЭС увеличится до 3 тысяч кубометров в секунду
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске начнут поднимать уровень воды в Енисее

В Красноярске начнут поднимать уровень воды в Енисее

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 1 сентября начнут поднимать уровень воды в Енисее. Это необходимо для того, чтобы речные суда, завершив навигацию, смогли вернуться с верховий реки назад, к месту зимней стоянки, сообщают Gornovosti со ссылкой на пресс-службу «КрасКома».

До 6 октября сброс воды составит 2800-3000 кубических метров в секунду, сегодня объем сброса составляет 2680 кубометров в секунду. Уровень воды в районе водомерного поста водозабора острова Отдыха не превышает 160 сантиметров, а нужно довести его до 175 см.

Красноярские водозаборы при этом продолжат работать в штатном режиме.