В Красноярске начнут поднимать уровень воды в Енисее Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 1 сентября начнут поднимать уровень воды в Енисее. Это необходимо для того, чтобы речные суда, завершив навигацию, смогли вернуться с верховий реки назад, к месту зимней стоянки, сообщают Gornovosti со ссылкой на пресс-службу «КрасКома».

До 6 октября сброс воды составит 2800-3000 кубических метров в секунду, сегодня объем сброса составляет 2680 кубометров в секунду. Уровень воды в районе водомерного поста водозабора острова Отдыха не превышает 160 сантиметров, а нужно довести его до 175 см.

Красноярские водозаборы при этом продолжат работать в штатном режиме.