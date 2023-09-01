Красноярский спортзал не пустил клиента на пробное занятие без клубной карты

Фото: ИВАНОВА Диана

Красноярский тренажерный зал «Колизей» на Телевизорной не пустил клиента на пробное занятие без клубной карты. Недовольный мужчина пожаловался в региональный Роспотребнадзор.

Житель краевой столицы хотел определиться с местом занятий и решил посетить пробную тренировку. Однако администратор сообщил ему, что первое посещение невозможно без приобретения клубной карты, которая стоит 80 рублей. Мужчина отказался от ее покупки, поэтому заниматься в зал его не пустили.

Позже выяснилось, что в правилах посещения спортивного комплекса действительно указано, что приобретение карты обязательно. Но это нарушает Закон о защите прав потребителей. «Колизей» не имел права отказывать клиенту в посещении зала из-за ее отсутствия.

Компании объявлено предостережение.