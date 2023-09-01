В Красноярске на ГорДК автомобилем сбили женщину-нарушительницу. Стоп-кадр видео

ДТП на улице Высотной в районе ГорДК – сегодня, 1 сентября, днем пострадала женщина-нарушительница. Видео появилось в паблике «ЧП-Красноярск», произошедшее попало на камеру уличного наблюдения. И там все до малейшей детали, что произошло и как.

Остановка на Высотной в сторону центра города. Вереница автомобилей стоит на двух полосах, судя по всему – перед светофором (через сотню метров сложный перекресток с проспектом Свободным). Женщина перебегает выделенную полосу, затем лавирует между стоявшими автомобилями и выбегает на встречную полосу, где интенсивное движение.

Ясно одно: водитель машины, сбившей нарушительницу, наверняка ее не видел. Можно ли его винить в случившемся? Насколько сильно пострадала женщина и куда вообще она торопилась? В десяти шагах от нее – регулируемый пешеходный переход.