На юге Красноярского края неделю идут ушедшую за клюквой 76-летнюю женщину. Фото: "Взгляд Инфо"

В Курагинском районе разыскивают 76-летнюю женщину, которая ушла на болота за клюквой и не вернулась. 26 августа, около восьми часов утра она вышла из дома. За спиной рюкзак с перекусом (взяла с собой кусок сала и хлеб). В руках ведро или корзина (не уточняется). Обязательно резиновые сапоги – и побрела по знакомой дорожке туда, где многие годы брала ягоду.

Однако к вечеру домой не вернулась. И родные забеспокоились, начали искать. К сожалению, в полицию сообщили только на другой день. Добавим, что это произошло в поселке Кордово, вроде и не совсем глухомань, есть железнодорожная станция. Но почему же семья не подумала, что чем раньше вызовут квалифицированную подмогу, тем лучше?

По информации издания «Взгляд Инфо», пожилую женщина в настоящее время разыскивают полиция, спасатели, местные жители и приезжие добровольцы. Пока что найдены следы от сапог, однако пока неясно, принадлежат ли они разыскиваемой.