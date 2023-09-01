В СГК объяснили причину огромного облака над Красноярской ТЭЦ-2. Фото: СГК

Сегодня днем, 1 сентября, красноярцы заметили клубы то ли пыли, то ли дыма, которые поднялись над ТЭЦ-2. В соцсетях появились видео. Кто-то запаниковал, что это пожар. Однако, не торопясь с выводами, сначала «Комсомольская правда»-Красноярск уточнила информацию у регионального МЧС, там категорически заявили: пожара нет.

В Сибирской генерирующей компании прокомментировали информацию. Как оказалось, в 14 часов произошел технический инцидент на котле Красноярской ТЭЦ-2, результатом чего стал кратковременный выброс золы. Его-то и наблюдали жители города. Угрозы энергоснабжению потребителей нет. Остальное оборудование продолжает работать в штатном режиме. Возгораний на станции не было.