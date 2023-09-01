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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 6:59

В Красноярске три грузовика столкнулись на мосту «777» и парализовали движение

Причинами аварии с тремя грузовиками в Красноярске стало нарушение дистанции
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске три грузовика столкнулись на мосту «777» и парализовали движение. Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске три грузовика столкнулись на мосту «777» и парализовали движение. Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске этим утром, 1 сентября, произошла серьезная авария с тремя грузовиками. Причем не просто на дороге, а на Коркинском мосту, известном также как «777».

По информации дорожной полиции по направлению к правому берегу через Енисей направлялись один за другим три большегруза. По каким-то причинам водитель последнего нарушил дистанцию, отчего его автомобиль врезался в два других, идущих впереди.

Движение по одной полосе было парализовано на несколько часов, образовалась длинная пробка. На месте долго работали сотрудники дорожной полиции. Наконец, одну за другой грузовики удалось убрать с дороги и отбуксировать на берег.

В ГИБДД добавили, что в аварии никто не пострадал.