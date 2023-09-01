В Красноярском крае 1 сентября свои двери открыли 1040 школ

Фото: Мария ЛЕНЦ

1 сентября в Красноярском крае свои двери открыли 1040 школ. Об этом сообщает правительство региона.

Сегодня, в День знаний, праздничные линейки прошли для 375 тысяч школьников, в 2023 году за парты впервые сядут около 38,5 тысячи первоклассников. Также учебный год начался для 67 тысяч студентов колледжей и 69 тысяч студентов вузов.

Возить детей к месту учебы будут 755 школьных автобусов в 50 муниципалитетах края.

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В Красноярском крае 1 сентября сядут за парты более 375 тысяч учеников

Не успели оглянуться – и снова: здравствуй школа! В России (в отличие от многих стран мира) учебный год начинается строго по календарю: в первый день осени. И это настоящий праздник – с цветами, со своими внутришкольными традициями. В Красноярском крае в этом году за парты сядут почти 375 тысяч учеников. К этому дню готовились не только сами школьники и их родители. (подробнее)