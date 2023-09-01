В Красноярске 2 сентября на площади Мира пройдет «Городская ярмарка»

Товаропроизводители города и края представят красноярцам и гостям нашего города широкий ассортимент продуктов питания Фото: Мария ЛЕНЦ

2 сентября на площади Мира перед БКЗ с 11:00 до 17:00 товаропроизводители города и края представят красноярцам и гостям нашего города широкий ассортимент продуктов питания: сыры, хлебобулочную и молочную продукцию, мясные деликатесы, колбасы, рыбу, мед и дикоросы. Некоторые товары можно будет продегустировать перед покупкой.

Для любителей цветов будет организована площадка, где можно приобрести как комнатные цветы, так и саженцы плодово-ягодных культур и цветов.

На фестивале будут представлены и ремесленные товары. Горожанам предложат изделия из дерева и бересты, проведут мастер-классы по изготовлению изделий из дерева и другим прикладным искусствам. Бизнес-клуб молодых предпринимателей Красноярска предложит изделия ручной работы: украшения, шоперы, мыло.

На фестивале будут представлены и ремесленные товары Фото: Мария ЛЕНЦ

- Для нас проект городских продовольственных ярмарок очень важен. Он позволяет местным товаропроизводителям, фермерам и малым хозяйствам представить свою продукцию широкому кругу покупателей, а горожанам – купить по приемлемым ценам свежие продукты. Проект городских ярмарок получил положительную оценку и на федеральном уровне. Городская ярмарка, организованная департаментом в 2022 году, стала победителем в номинации «Лучшая ярмарка» в конкурсе Торговля России - 2023, – отметила заместитель главы города – руководитель департамента экономики и инвестиционного развития Ирина Антипина.

Посетителей продовольственного фестиваля ждет развлекательная программа с участием творческих коллективов, а для детей организуют анимацию с героями из мультфильмов и творческие мастер-классы. На площади будут размещены фотозоны, а на фудкорте предприятия общественного питания предложат горячие напитки и ароматную выпечку.

- Ярмарка – это место, где можно купить продукты непосредственно от производителей и не сомневаться, что продукт свежий и качественный. Кроме того, здесь можно найти новых друзей, поделиться опытом и перенять опыт изготовления изделий ручной работы. Красноярцы и гости города очень любят это мероприятие и посещают его ежегодно, - рассказал депутат городского Совета Талех Махмудов.