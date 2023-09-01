Красноярцев приглашают на праздник граффити

Фото: организаторы мероприятия

Вместе с жителями города организаторы фестиваля откроют центральные тепловые пункты, которые преобразились под кистью художников.

Всех, кто хочет хорошо провести время ждут выступления творческих коллективов, рисунки и конкурсы с призами. График проведения праздников:

- 3.09 с 11.00 до 12.30 час. – 26 Бакинских комиссаров, 28а/4

- 3.09 с 15.00 до 16.30 – ул. Борисевича, 10а.

Напомним, фестиваль граффити проводился СГК и Краевым фондом «Молодые Красноярскому краю» при поддержке Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ». Художники из разных регинов России присылали свои работы на конкурс в четырех номинациях, представляющих стороны света: «Юг», «Север», «Восток», «Запад». В голосовании приняли участие представители органов власти, общественных организаций, предприятий города, СМИ. Однако решающее мнение было за жителями домов, во дворах которых находятся центральные тепловые пункты (ЦТП). Работы, признанные лучшими, нанесены на их стены.

Центральные тепловые пункты обеспечивают необходимые параметры тепла в домах. Несмотря на большую значимость в теплоснабжении, на вид эти сооружения непримечательны. За пару недель художники преобразили их, превратив в объекты творчества. Изменилась и прилегающая территория: где-то обновили асфальт и покрасили вспомогательные объекты, привели в порядок местность.