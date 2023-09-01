Арбитражный суд отказал в кассации владельцам красноярского скандального бренда Фото: Мария ЛЕНЦ

Владельцам красноярского скандального бренда по доставке блюд японской кухни отказали в кассационной жалобе. Она оставлена без движения. Напомним, в апреле этого года Арбитражный суд края признал название противоречащим общеизвестным принципам гуманности и морали. Так как, цитируем, «оно находится в информационном поле неограниченного числа лиц и с существенной долей вероятности может вызвать ассоциацию с бранной ненормативной лексикой русского языка».

Рестораторы подали апелляцию – неудачно: Третий арбитражный апелляционный суд поддержал решение краевого суда. Не смогли владельцы бренда убедить всех, что их эпатажное название в переводе с японского звучит, как «День недели – суббота». Эксперты во всех сторон изучили и вынесли вердикт: название воспринимается носителями русского языка как набор ненормативной лексики.

Может потому, что не все у нас в России изучают японский язык? Упущение, однако.

И снова ответчик решил оспорить – обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, однако не доплатил 1500 рублей государственной пошлины. Кассационная жалоба оставлена без движения. Рестораторам предписано провести ребрендинг.