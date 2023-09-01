В Красноярске 2 сентября пройдет закрытие сезона кинопоказов под открытым небом

Фото: администрация Красноярска

2 сентября в трех районах Красноярска пройдет закрытие сезона кинопоказов под открытым небом от проекта «Мама, я в кино!». Об этом сообщает мэрия города.

Фильмы покажут на следующих площадках:

- в парке «Покровский» закрытие стартует в 18:00. Показ фильма «Дневник мамы первоклассника» (0+) начнется в 20:30. Также в программе будут мастер-классы, выступление группы Wish и фотозона;

- в парке «Солнечная поляна» программа начнется в 19:00. Фильм «Волшебники» (12+) начнется в 21:00. Гостей мероприятия ждут настольные игры и различные мастер-классы;

- на территории «МайПарка» площадка начнет свою работу в 19:00. Фильм «Волшебники» покажут в 21:00. В программе будут фотозоны, творческие мастер-классы и концерт.