В Красноярске полиция вручила повестки в военкомат 18 мигрантам. Фото: МВД

В Красноярске полиция провела очередной рейд на крупных рынках города. На сей раз на повестке дня было соблюдение миграционного законодательства. По закону приезжие в Россию мужчины из других государств, которые приняли российское гражданство, должны на общих основаниях встать и на воинский учет. Но не спешат этого делать.

В рейде вместе с полицейскими принимали участие и представители военных комиссариатов. Накануне, 31 августа, было отработано 212 граждан, на 147 были доставлены отдел полиции. Выявлен 21 гражданин, не состоящий на учете в военном комиссариате. Из них 18 вручены повестки для явки, а на трех уклонистов составили административные протоколы.

Кроме того, составлено 10 протоколов за нарушение въезда на территорию страны, нарушение режима пребывания, уклонение от иммиграционного контроля. Массированные проверки иностранных граждан продолжаются, - предупредили в пресс-службе полиции города.