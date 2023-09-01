Красноярские нефтяники поздравили первоклассников Эвенкии с 1 сентября

Наборы для увлекательных опытов - то, что надо любопытным первоклашкам! Фото организаторов акции

Какой День знаний без подарков? Тем более что для учебы в школе нужно столько всего полезного и интересного. В преддверии Дня знаний красноярские нефтяники приготовили подарки первоклассникам, проживающим в отдаленных поселках Эвенкии. Для сотрудников нефтедобывающей компании «Славнефть-Красноярскнефтегаз» такая добрая первосентябрьская акция давно уже стала традицией. Ежегодно в конце августа большие коробки с подарками отправляются в долгое путешествие из Красноярска. По пути остановки - Суринда, Кузьмовка, Куюмба, Бурный, Ошарово, Суломай, – не каждый житель края представляет, где они находятся.

Несмотря на сложную логистику и отдаленность поселков от крупных населенных пунктов, маленькие адресаты всегда получают свои подарки в срок. В этом им помогает администрация района. Куда-то нефтяники приезжают лично, например, в Куюмбу. Этот небольшой поселок считается родиной эвенкийской нефти, именно здесь была пробурена первая скважина Куюмбинская-1.

Ну а теперь о подарках: в этом году нефтяники приготовили эвенкийским первоклашкам большие наборы для увлекательных опытов. Теперь малыши смогут выращивать кристаллы, писать огненными и невидимыми чернилами, создавать углеродного дракона, цветной снег, полимерных червяков и много чего еще!

- Нам хочется, чтобы с первых школьных дней у малышей появилось настроение учиться на одни пятерки. А лучший подарок взрослым 1 сентября – детские улыбки и радость, - считают в компании.