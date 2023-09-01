В Красноярском крае зарегистрирована вспышка бешенства

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В поселках Маринино и Байдово Курагинского района зарегистрированы две вспышки бешенства. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает Россельхознадзор по Красноярскому краю.

Все заболевшие животные — лисы. Сейчас ветеринары провели обследование эпизоотического очага, были определены границы угрожаемых зон, разработан план действий по ликвидации опасного заболевания.

Помимо этого, губернатору региона направлено представление о введении карантина.

— Бешенство – особо опасное заболевание, общее для человека и животных. Основные переносчики вируса — дикие животные (волки, лисы, дикие кошки, рыси, летучие мыши, ежи, грызуны), сельскохозяйственные животные и домашние животные. Передаётся со слюной при укусе больным животным, — напомнили специалисты.