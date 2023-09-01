Президент РФ отметил большой туристический потенциал Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

У Красноярского края большой туристический потенциал – об этом накануне, 31 августа, обсуждали на совещании Президент РФ Владимир Путин и руководитель края Михаил Котюков. Встреча была посвящена в целом вопросам развития региона.

Глава региона, рассказывая об итогах прошлых дел и планах на будущее, сообщил и о туристическом потенциале. Край большой, с большим количеством природных достопримечательностей – как на юге, там и на севере. Более того, Михаил Котюков отметил, что с некоторых пор Таймыр можно считать воротами на Северный полюс. Сейчас в крае создается программа развития туризма, которая будет интересна и жителям, и инвесторам, и самим туристам со всей страны и зарубежья.

В ответ на это Владимир Путин отметил: у туристической сферы хорошие перспективы, ее нужно развивать дальше.