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НовостиОбщество1 сентября 2023 2:44

Президент РФ отметил большой туристический потенциал Красноярского края

Красноярский край может предлагать маршруты от Монголии до Северного полюса
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Президент РФ отметил большой туристический потенциал Красноярского края

Президент РФ отметил большой туристический потенциал Красноярского края

Фото: Мария ЛЕНЦ

У Красноярского края большой туристический потенциал – об этом накануне, 31 августа, обсуждали на совещании Президент РФ Владимир Путин и руководитель края Михаил Котюков. Встреча была посвящена в целом вопросам развития региона.

Глава региона, рассказывая об итогах прошлых дел и планах на будущее, сообщил и о туристическом потенциале. Край большой, с большим количеством природных достопримечательностей – как на юге, там и на севере. Более того, Михаил Котюков отметил, что с некоторых пор Таймыр можно считать воротами на Северный полюс. Сейчас в крае создается программа развития туризма, которая будет интересна и жителям, и инвесторам, и самим туристам со всей страны и зарубежья.

В ответ на это Владимир Путин отметил: у туристической сферы хорошие перспективы, ее нужно развивать дальше.