К 400-летнему юбилею в Красноярске появится магистральный газ Фото: Мария ЛЕНЦ

К 400-летнему юбилею, который будет в 2028 году, в миллионном Красноярске, наконец, появится магистральный газ. Это обсуждали накануне, 31 августа, Президент РФ Владимир Путин и руководитель края Михаил Котюков. Встреча была посвящена в целом вопросам развития региона.

Глава государства поручил решить этот вопрос как можно быстрее и подобрать наиболее подходящие решения. Один из вариантов – подключиться проектируемому газопроводу «Сила Сибири-2». Подчеркнул, что этого ждут и жители края, и бизнес: это и решение экологических проблем, и ресурс для экономики, и комфортная среда в целом.

По информации замправительства РФ Александра Новака, в настоящее время Красноярский край газифицирован всего на 19 %, но это северные территории, где проблемы с иными источниками тепла. А южные районы всегда оставались в стороне от процесса. Но уже сейчас «Газпром» начала проектные работы в этом направлении.