В прокуратуре Красноярска назвали сроки сноса скандального кафе «Кантри»

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В красноярской прокуратуре обозначили примерные сроки сноса скандального кафе «Кантри», пишет «Проспект Мира». Согласно проекту, здание должны сровнять с землей в течение четырех месяцев, то есть уже после нового года. Однако сейчас рабочие стараются уложиться в месячный срок.

Ранее точных сроков сноса власти не называли из-за «технических сложностей». В прокуратуре не раскрыли, какой подрядчик занимается демонтажем «Кантри».

Отметим, что сносить здание кафе начали в субботу, 26 августа. При этом владелица Ольга Грималюк подала в суд на мэрию с целью истребовать с властей компенсацию, а заодно пыталась спасти здание, запросив запрет на снос на время судебных тяжб. Однако Грималюк получила отказ и в тот же день к «Кантри» подъехал бульдозер.

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Здание планировалось снести еще в середине месяца, сделать это должна была собственница постройки – Ольга Грималюк. Она до последнего пыталась спасти свое детище. Жестом отчаяния был иск на пристава-исполнителя предписания о сносе «Кантри», но суд меньше суток назад вернул предпринимательнице документы.