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НовостиОбщество31 августа 2023 12:56

Проектировщик показал эскизы зоны отдыха возле озер на красноярском Пашенном

План пока находится на этапе утверждения и может поменяться
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: мэрия Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

Проектировщики АО «Красноярскгражданпроект» опубликовали эскиз будущей зоны отдыха на Пашенном. Благоустроить планируется территорию возле трех озер: там оформят не только зоны отдыха, но также и место для проведения мероприятий.

Возле первого озера предлагается разместить амфитеатр, навес и площадку для мероприятий.Возле самого большого озера появятся шезлонги, смотровые балконы и беседки. У третьего озера также разместят скамейки и беседки, а на отшибе построят площадку для выгула собак.

Отметим, что проект пока не утвержден, поэтому в финальном варианте он может выглядеть иначе. Начать благоустройство планируется в следующем году по нацпроекту «Жилье и городская среда».