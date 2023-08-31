Проектировщик показал эскизы зоны отдыха возле озер на красноярском Пашенном

Фото: мэрия Красноярска

Проектировщики АО «Красноярскгражданпроект» опубликовали эскиз будущей зоны отдыха на Пашенном. Благоустроить планируется территорию возле трех озер: там оформят не только зоны отдыха, но также и место для проведения мероприятий.

Возле первого озера предлагается разместить амфитеатр, навес и площадку для мероприятий.Возле самого большого озера появятся шезлонги, смотровые балконы и беседки. У третьего озера также разместят скамейки и беседки, а на отшибе построят площадку для выгула собак.

Отметим, что проект пока не утвержден, поэтому в финальном варианте он может выглядеть иначе. Начать благоустройство планируется в следующем году по нацпроекту «Жилье и городская среда».