В Дивногорске открылась первая в крае «Лаборатория энергетики»

В новом учебном пространстве смогут проходить обучение 90 студентов по специальности «Гидроэлектроэнергетические установки». Фото предоставлено компанией

В Красноярском крае открылась первая «Лаборатория энергетики Эн+». Она будет работать на базе Дивногорского гидроэнергетического техникума им. А.Е. Бочкина. В новом учебном пространстве смогут проходить обучение 90 студентов по специальности «Гидроэлектроэнергетические установки».

Лаборатория оснащена всем необходимым. Там проведен капитальный ремонт, обустроены учебные аудитории и зоны отдыха, закуплены современная учебная техника и оборудование. Для обучения студентов установили программное обеспечение, включающее виртуальный комплекс «Гидроэлектростанция» и курс из 16 виртуальных лабораторных работ «Гидростатика и гидродинамика».

В новом научно-лабораторном комплексе есть две специализированные учебные аудитории с современными макетами узлов гидротурбин и гидрогенераторов, а также стенд-тренажер для освоения навыков монтажных работ. Установленные на компьютерах виртуальные учебные комплексы обеспечивают «эффект присутствия», то есть у студента, выполняющего лабораторные работы на компьютере, создается впечатление выполнения их на реальных технических установках.

В новом научно-лабораторном комплексе есть две специализированные учебные аудитории с современными макетами узлов гидротурбин и гидрогенераторов. Фото предоставлено компанией

В открытии «Лаборатории энергетики» приняли участие операционный директор Эн+ Михаил Хардиков, и.о. заместителя председателя правительства Красноярского края – министр финансов Владимир Бахарь, заместитель министра образования Красноярского края Ольга Никитина, заведующий кафедрой электротехнических комплексов и систем Сибирского федерального университета Василий Пантелеев, сотрудники Красноярской ГЭС, преподаватели и студенты техникума.

- Технологии стремительно развиваются во всех сферах жизни. Сам образ жизни современного человека становится более ответственным и осознанным. Соответственно возрастает значение ГЭС как источника чистой и возобновляемой энергии. С развитием технологической составляющей неизбежно растут требования к подготовке специалистов. Возникает необходимость в квалифицированных кадрах среднего звена и инженерах, обладающих знаниями и навыками для внедрения передовых технологий в производственный цикл. Новая лаборатория станет вкладом энергохолдинга в формирование мощной научно-исследовательской базы, необходимой для развития гидроэнергетической отрасли и кадрового потенциала России, - отметил Михаил Хардиков.

В лаборатории студенты будут знакомиться с высокотехнологическими процессами управления объектами ГЭС. А отрасль получит высококвалифицированных молодых сотрудников, увлеченных профессией гидроэнергетика и мотивированных на работу.