В поселке Емельяново Красноярского края появился новый сквер

Фото: пресс-служба министерства строительства Красноярского края

31 августа в поселке Емельяново на улице Московской появился новый сквер «Дорожник». Его создали в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом рассказали в министерстве строительства Красноярского края.

На территории теперь есть детская площадка, ухоженные дорожки, небольшой мостик и декоративное освещение. Проектировщики старались максимально сохранить растительность в этом месте.

Помимо этого, администрация населенного пункта обустроила автобусную остановку рядом с новым сквером.

Благоустройство общественного пространства продолжится в следующем году.