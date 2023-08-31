В поселке Емельяново Красноярского края появился новый сквер

Фото: пресс-служба министерства строительства Красноярского края
31 августа в поселке Емельяново на улице Московской появился новый сквер «Дорожник». Его создали в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом рассказали в министерстве строительства Красноярского края.
На территории теперь есть детская площадка, ухоженные дорожки, небольшой мостик и декоративное освещение. Проектировщики старались максимально сохранить растительность в этом месте.
Помимо этого, администрация населенного пункта обустроила автобусную остановку рядом с новым сквером.
Благоустройство общественного пространства продолжится в следующем году.