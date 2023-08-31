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НовостиОбщество31 августа 2023 8:05

В поселке Емельяново Красноярского края появился новый сквер

На территории появилась детская игровая площадка, ухоженные дорожки и декоративное освещение
Вячеслав КУИМОВ
Фото: пресс-служба министерства строительства Красноярского края

Фото: пресс-служба министерства строительства Красноярского края

31 августа в поселке Емельяново на улице Московской появился новый сквер «Дорожник». Его создали в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом рассказали в министерстве строительства Красноярского края.

На территории теперь есть детская площадка, ухоженные дорожки, небольшой мостик и декоративное освещение. Проектировщики старались максимально сохранить растительность в этом месте.

Помимо этого, администрация населенного пункта обустроила автобусную остановку рядом с новым сквером.

Благоустройство общественного пространства продолжится в следующем году.