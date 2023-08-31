Фото: енисеймедиа.рф

В Красноярске 5 и 6 октября пройдет XI медиафорум «Енисей.РФ». Его тема – «2023: современные медиа и ценностные ориентиры», а упор будет сделан на образовательный компонент.

Мероприятие объединит медиаменеджеров, блогеров, журналистов, представителей власти, пресс-служб, а также студентов направлений журналистика, филология и PR. Медиафорум организует краевое агентство печати и массовых коммуникаций при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

В программе предусмотрено большое количество обучающих и дискуссионных площадок. Мастер-классы, открытые лекции и практикумы с непрерывным обучением проведут ведущие федеральные медиаэксперты.

Отметим, что в 2022 году участниками форума стали более 650 журналистов из 38 субъектов страны.

Все подробности можно узнать на сайте енисеймедиа.рф. Регистрация на событие уже открыта.