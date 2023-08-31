Жительница Дудинки познакомилась с «англичанином» и лишилась 210 тысяч рублей

Фото: МВД по Красноярскому краю

64-летняя женщина из Дудинки познакомилась с «англичанином» в социальных сетях и лишилась 210 тысяч рублей. Об этом сегодня, 31 августа, рассказали в МВД по Красноярскому краю.

Знакомство с мужчиной по имени Чавес, который, с его слов, проживает в Великобритании, состоялось в июне 2023 года. Между пенсионеркой и «иностранцем» завязалась переписка, которая постепенно перешла в видеозвонки. Уже в начале августа новый знакомый сообщил, что отправил потерпевшей подарки в посылке, куда также положил 250 тысяч долларов. Чавес объяснил, что это его сбережения. Когда он приедет к ней в Россию, они распорядятся деньгами как муж и жена.

Однако через несколько дней мужчина написал, что доллары на таможне «засветили». Теперь нужно отправить дополнительно 180 тысяч рублей, чтобы посылку пропустили. После этого, по словам «англичанина», по пути у транспортной компании сломался автомобиль. Для ремонта их транспортного средства потребовалось еще 30 тыс. руб.

Позже посылка странным образом не дошла до адреса потерпевшей, а ушла в другую республику. Для ее возвращения потребовалось еще 48 тысяч рублей, но банк эту операцию отклонил.

Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество».