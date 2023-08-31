В Красноярске часть домов Октябрьского района осталась без холодной воды

Фото: «КрасКом»

В Красноярске из-за аварии на сетях часть домов Октябрьского района осталась без холодной воды. Об этом сообщает «КрасКом».

30 августа дорожно-строительная компания в ходе буровых работ по выносу магистрального водопровода повредила действующие сети. Вода отключена в нескольких зданиях на Норильской, Гросовцев и Калинина. Полный список можно посмотреть на сайте службы 005.

Фото: «КрасКом»

Дорожники самостоятельно восстановили поврежденный участок. Сейчас слесари промывают и дезинфицируют новый участок трубопровода.

Питьевую воду к жилым домам с 8 часов утра подвозят две автоцистерны. Их место расположение жители могут узнать в диспетчерской службе «КрасКома» по телефону: 211-39-63.