В Красноярске автобусы №10 и №55 временно поменяли схему движения

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске автобусы №10 и №55 временно не заезжают на перекресток улиц Щорса и Пионерской правды. Причина: ремонт дорожного полотна. Об этом сообщает городской дептранс.

Изменения начали действовать сегодня, 31 августа. Пока автобусы будут ездить так:

- 55 маршрут (со стороны Водников) после остановки «Столовая» поедет через автобусные остановки: «Гипсовая», «Рембыттехника (Затонская)», «Транзитная (Павлова)», «Пионерской правды (Павлова)» - далее согласно обычному маршруту;

- 55 маршрут (со стороны ж/д вокзала) после остановки «Универсам» поедет через: «Пионерской правды (Павлова)», «Транзитная (Павлова)», «Рембыттехника (Затонская)», «Гипсовый завод» - далее без изменений;

- 10 маршрут (со стороны Красфармы) после «Рембыттехника (Затонская)» поедет через автобусные остановки: «Транзитная (Щорса)», «Автобусный переулок (Щорса)» - далее по обычной схеме;

- 10 маршрут со стороны Энергетиков двигается без изменений.

Автобусы вернутся к своим схемам движения после окончания ремонта дороги.