С начала 2023 года шесть жителей Красноярского края были укушены лошадьми

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С начала 2023 года шесть жителей Красноярского края, в том числе один подросток, были укушены лошадьми. Об этом сообщает Дмитрий Горяев, глава регионального Роспотребнадзора.

Все случаи были спровоцированы самими пострадавшими. Среди укушенных — 4 женщины и два жителя Енисейского и Иланского районов. Горяев также отметил, что за весь 2022 год было зарегистрировано всего четыре таких инцидента.

— Хоть лошади и считаются миролюбивыми, но пренебрегать правилами общения с ними не стоит, — заявил глава в тг-канале ведомства.

Если вас укусили, то незамедлительно обращайтесь в медицинскую организацию для оказания первой помощи, где врач назначит обязательный курс прививок против бешенства.