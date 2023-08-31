В Красноярске двое мужчин с ножом ограбили закусочную после выпитого кофе

Фото: Мария ЛЕНЦ

В ночь на 31 августа в Железнодорожном районе Красноярска двое мужчин с ножом ограбили закусочную. Об этом сообщает МВД по краю.

Сначала приятели просто пришли выпить кофе, чтобы сбить желание поспать. Через 20 минут они вернулись, но уже с целью ограбить заведение. Угрожая продавщице ножом, они отобрали у нее сотовый телефон и 3 тысяч рублей. Девайс они сдали в ломбард, а деньги пропили.

Нашли подозреваемых быстро. Ими оказались двое ранее судимых мужчин 36 и 33 лет. В их отношении завели уголовное дело по статье «разбой». Приятелям грозит до 10 лет колонии.