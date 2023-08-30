В Туве объявили режим повышенной готовности из-за жары

Фото: ИВАНОВА Диана

В Туве из-за аномально высоких температур ввели режим повышенной готовности для органов управления. Несмотря на последнюю неделю лета, температура в регионе превышает климатическую норму на 7 и более градусов. Например, в Кызыле 29 августа было 39 градусов в тени.

– В Туве введен режим повышенной готовности для органов управления и сил реагирования на чрезвычайные ситуации. Метеорологи прогнозируют, в частности, аномальную жару с 27 по 31 августа. Население республики будет оповещаться по сотовой связи о неблагоприятных изменениях погоды, – сообщили в правительстве региона.

МЧС также сообщает о повышенной пожарной опасности: больше всего это касается Монгун-Тайгинского, Улуг-Хемского, Кызылского и Эрзинского районов. До 13 сентября в Туве продолжает действовать особый противопожарный режим.