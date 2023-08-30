Путин в четверг проведет совещание по развитию Красноярского края

Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин в четверг, 31 августа, проведет совещание по вопросам развития Красноярского края. В регион глава государства не прилетит, вместо этого совещание пройдет в удаленном формате.

В Кремле сообщили, что в число вопросов, которые будут подниматься на совещании, входит газификация региона, реализация экологических программ и крупных транспортных проектов.

Под последним в Кремле, вероятно, подразумевают вопрос строительства красноярского метро. Отметим также, что в последнее время часто поднимается вопрос газификации Красноярского края – начать ее могут к 2028 году.