В Туве под перегруженным грузовиком обрушился мост через реку

Фото: Администрация Каа-Хемского района

В Каа-Хемском районе Тувы обрушился деревянный мост через реку. В этот момент по нему проезжал большегруз: как сообщили в министерстве дорожного транспорта региона, вес грузовика превышал допустимую грузоподъемность моста.

В ведомстве сообщили, что перед мостом установлен знак-ограничитель на 10 тонн. Водитель же перевозил бревна, и превысил допустимую нагрузку на мост на 6 тонн. Этого хватило, чтобы мост провалился прямо под колесами и грузовик частично рухнул в реку.

В администрации района сообщили, что движение на автодороге Ильинка-Бурен-Бай-Хаак временно приостановлено. Ремонтные работы на мосту начнут завтра, сколько они продлятся – пока неизвестно.