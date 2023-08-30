В Красноярском крае живым нашли мужчину, который неделю блуждал в лесу

Фото: МВД

В Красноярском крае отыскали пенсионера, который потерялся почти неделю назад. Мужчина 1946 года рождения днем 24 августа ушел в лес в Енисейском районе, в районе поселка Подтесово. Он собирался собрать грибы и до темноты вернуться домой, однако к вечеру мужчина позвонил сыну и сказал, что заблудился.

Вскоре пенсионер вовсе перестал выходить на связь. Спасатели, полицейские и волонтеры сформировали поисковые группы и выехали на поиски, однако почти неделю они не давали никакого результата.

Сегодня в МВД сообщили, что мужчина наконец-то был найден. Он жив, и хотя в полиции не раскрыли его состояние, сообщается, что ему оказывают усиленную медицинскую помощь. Подробности в ведомстве обещали сообщить позднее.