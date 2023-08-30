В красноярских школах прошли антитеррористические учения

Фото: городская администрация

В школах Красноярска прошли антитеррористические учения. Участие приняли представители МВД, МЧС и Росгвардия. Об этом рассказали в городской администрации.

В гимназии №16 легенда была такая. В школу ворвался вооруженный преступник. Он хотел заложить в здании бомбу. Охрана образовательного учреждения и учителя в полном составе находились в школе.

Как отметили в мэрии, на учениях было громко, слышны были даже выстрелы. Но всё прошло по сценарию. Преступника обезвредили и задержали, а вот взрывное устройство нашла служебная собака по кличке Теодор Рей.

Напомним, масштабные антитеррористические учения прошли по всей стране в преддверии 1 сентября.