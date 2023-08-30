В Красноярске из продуктового магазина изъяли почти тонну крепкого алкоголя

Фото: городская администрация

В Железнодорожном районе Красноярска из продуктового магазина изъяли около тонны крепкого алкоголя. Об этом рассказали в мэрии. Там пояснили, у хозяина магазина не было разрешения на торговлю спиртным.

И этот случай за последнее время в Красноярске не единственный. Ранее полицейские провели контрольную закупку в магазине на Калинина. Там горячительными напитками торговали после 23:00. Дело сейчас рассматривает суд.

Ещё один магазин закрыли на улице Красномосковской. Он находился напротив гимназии №9. И именно близость к образовательному учреждению стала причиной закрытия.

Напомним, за незаконную торговлю спиртным предусмотрен не только штраф. Магазин и вовсе могут снести.

Если у вас в районе есть торговая точка, где продают алкоголь по ночам или без разрешения – можно обратиться в дежурную часть полиции. Номер телефона: 221-44-55. Также о правонарушении можно сообщить в районную администрацию.