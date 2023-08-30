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НовостиТуризм30 августа 2023 10:34

Красноярцев 3 сентября приглашают подняться на Торгашинскую лестницу

Спортивный фестиваль пройдёт в Красноярске 3 сентября
Виктор БОРОДИН

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 3 сентября пройдёт спортивный фестиваль. В мэрии зовут горожан подняться на Торгашинскую лестницу.

Сбор участников назначен на 8 часов утра. В 8:50 начнётся разминка. Сам подъём начнётся в 9:00. На финише время учитываться не будет. Поэтому неважно, каким по счёту вы доберетесь до вершины. Памятные медали организаторы обещают вручить всем без исключения.

Принять участие может любой желающих, но для этого надо заранее зарегистрироваться. Заявки принимаются до 1 сентября. Для этого надо написать на электронную почту: ksenyakacer@mail.ru

Первые 100 зарегистрировавшихся участников получат на финише сувенирную медаль.