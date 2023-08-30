Учебники по истории с разделом про СВО появились в Красноярском крае

Фото: министерство образования Красноярского края

Учебники по истории для 11 классов, с разделом о специальной военной операции, поступили в школы Красноярского края. Об этом рассказали в региональном министерстве образования.

Новый учебник по истории разработали в 2023 году. Он единый, а значит и заниматься по нему будут все школьники России. И. о. министра образования Красноярского края Светлана Маковская отметила, что благодаря этому дети и учителя не будут испытывать трудности при переходе из одной школы в другую.

Последняя глава учебника, состоящая из 17 параграфов, посвящена СВО и причинам, по которым она началась.

В школы Красноярского края поступило 66 тысяч экземпляров нового учебника. Это обошлось краевому бюджету в 46 миллионов рублей.