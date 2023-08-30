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НовостиОбщество30 августа 2023 9:45

На севере Красноярского края снимали фильм «Минута тишины»

В кинореальности Норильск и Дудинка стали одним городом – Зверинск
Татьяна ЗЫКОВА
Таймырский краеведческий музей стал съемочной площадкой многосерийного художественного фильма. Фото: Таймырский краеведческий музей

Таймырский краеведческий музей стал съемочной площадкой многосерийного художественного фильма. Фото: Таймырский краеведческий музей

Красноярский край с его колоритными локациями стал настоящим центром притяжения разных съемочных групп. В регионе снова снимали кино. Напомним, совсем недавно в Минусинске и на Ергаках на глазах местных жителей и туристов рождалась новая серия популярного детективного сериала «Невский». А в конце августа на Таймыре велись съемки другого фильма.

На этот раз, Таймырский краеведческий музей стал съемочной площадкой многосерийного художественного фильма «Минута тишины». Его режиссер, Илья Шеховцев, известен по сериалам «Такая работа», «Три капитана» и «Фантом».

События фильма разворачиваются в городе Зверинск. В основном съемки велись в Норильске. В Дудинке съемочная группа работала всего один день: в арктическом морском порту «Дудинка» и музее. Известно, что часть действий происходит краеведческом музее города Зверинск.

– Фасад музея Норильска «сыграл» внешний вид здания, а основную экспозицию «исполнил» наш музей. По сюжету, олигарх Королёв обнаруживает здесь дневники своего деда, который был строителем Зверинской станции, – поделились музейщики из Дудинки.

События фильма разворачиваются в городе Зверинск. Фото: Таймырский краеведческий музей

События фильма разворачиваются в городе Зверинск. Фото: Таймырский краеведческий музей