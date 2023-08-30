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НовостиПроисшествия30 августа 2023 8:33

В СК по Красноярскому краю передано уголовное дело о драке мужчины и подростка

Уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в умышленном причинении вреда здоровью 14-летнему школьнику, передано для дальнейшего расследования в СК по Красноярскому краю
Вячеслав КУИМОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

30 августа уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, который напал на 14-летнего школьника, передано для дальнейшего расследования в Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии.

Все произошло еще вечером 10 июля. По предварительным данным, во дворе дома на проспекте Красноярский рабочий между мужчиной и подростком возник словесный конфликт. Затем подозреваемый повалил несовершеннолетнего на землю и ногой надавил ему в область живота. Школьник получил травмы. Его увезли в больницу и оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.