В СК по Красноярскому краю передано уголовное дело о драке мужчины и подростка

Фото: Мария ЛЕНЦ

30 августа уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, который напал на 14-летнего школьника, передано для дальнейшего расследования в Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии.

Все произошло еще вечером 10 июля. По предварительным данным, во дворе дома на проспекте Красноярский рабочий между мужчиной и подростком возник словесный конфликт. Затем подозреваемый повалил несовершеннолетнего на землю и ногой надавил ему в область живота. Школьник получил травмы. Его увезли в больницу и оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.