В Норильске семейную пару поймали на воровстве при ремонте полицейского участка

Фото: прокуратура

Супругов из Норильска поймали на воровстве при ремонте полицейского участка. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.

История произошла ещё в 2019 году. Директор двух частных фирм, от имени своей жены, заключил госконтракт на ремонт и техническое обслуживание инженерных сетей норильского отделения полиции. Работы были оценены почти в 13 миллионов рублей.

Однако заниматься ремонтом и обслуживанием никто не собирался. Сначала для видимости были проведены аварийные работы, но на этом дело закончилось.

Как выяснилось, супруги также были в сговоре с начальником тыла отдела полиции. Он подписал фиктивные акты о выполненных работах. После чего, на счёт фирмы-подрядчика поступили деньги, больше семи миллионов рублей. Вскрылось афера во время неплановой ревизии.

Изначально вину никто не признавал, но от доказательств никуда не денешься. В итоге, директор фирмы отправится в колонию на 4,5 года. Его жена получила 3 года условно. Провинившийся сотрудник в органах больше не работает и его уголовное дело прекратили из-за срока давности.