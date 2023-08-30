Красноярские ученые разработали быстроразлагаемый пластик

Фото: Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук

Ученые из Красноярского научного центра и Университета Решетнева разработали быстроразлагаемый пластик. Об этом сообщает сайт Gornovosti.

В основе нового вида пластика лежит полистирол модифицированный органическим соединением — альфа-ангеликалактоном (это соединение получают из углеводов). Сибирские ученые отмечают, что их разработка разлагается в лесной почве всего за семь месяцев. Этот полимер может стать экологичной альтернативой обычному пластику.

– Результаты показывают, что модификация полистирола альфа-ангеликалактоном не ухудшила механические свойства сополимеров и придала им способность к биодеградации. Продукты такой биодеградации нетоксичны, — говорит Константин Кайгородов, младший научный сотрудник Института химии и химической технологии СО РАН.

Быстроразлагаемый пластик обладает теми же свойствами, что и обычный.