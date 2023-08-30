Жители Назарово вновь останутся без горячей воды

Фото: Мария ЛЕНЦ

2 сентября жителям Назарово отключат горячую воду. Об этом сообщает сайт «Запад24».

В связи с проведением неотложных работ на оборудовании Назаровской ГРЭС с 00:00 2 сентября по 00:00 3 сентября в городе будет полностью отсутствовать горячая вода. Срок окончания устранения порывов сместился с 30 августа на 5 сентября.

Сегодня, 30 августа, энергетики работают за ГорДК, поэтому горячая вода в домах 8 и 10 микрорайонов будет позже. Также проводятся земляные работы в районе дома на улице Чехова, 1Б и Черняховского, 6А. Там сети не выдержали испытаний.

Без горячей воды сейчас остаются:

- в поселке Бор — ДК Энергетик, 10 МКД из этого района, больничный городок, ул. Горького, 5, ул. Московская, 1, 1А, 8, ул. Новокомсомольская 6, 8, 10, 12, 14;

- город — ул. Арбузова, 66, 86А, ул. Школьная, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, ул. Чехова, 2А, ул. 30 лет ВЛКСМ, 69, 71, 73, 84, ул. Парковая, 45, ул. К. Маркса, 56, д/с «Катюша»;

- поселок Строителей (частично).